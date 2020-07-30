Астролог Павло Глоба назвав знаки Зодіаку, для яких серпень буде багатим на події



Все спеціаліст виділив чотирьох представників Зодіакального кола, яким потрібно викластися по максимуму в цей період.



Овен

Для народжених під цим знаком Зодіаку останній місяць літа стане ідеальним часом. Вже з перших днів серпня ви зрозумієте, що настав ваш час. Овни будуть відчувати себе як риба у воді, а все, за що вони не візьмуться - приречене на успіх. Глоба радить не втратити наданий Всесвіту шанс і віддати всі сили в серпні. У підсумку ви зможете значно поліпшити життя в кращу сторону.

Телець

Серпень для Тельців може здатися непростим часом вже з перших днів. Звичний спокій зійде нанівець і пориньте у вир подій. Глоба попереджає, що в цьому немає нічого поганого, і якщо ви зустрінете цей час підготовленими, то можете розраховувати на успішне закінчення літа.

Лев

А ось представники цього знаку Зодіаку будуть відчувати себе у серпні досить непогано. Завдяки великій кількості подій Леви отримають шанс вибирати найбільш перспективні і в підсумку значно вплинути на своє майбутнє. Глоба рекомендує проявити себе на роботі і не звернути особливу увагу особистому житті.

Водолій

Ще одними приреченими на активний серпень стали Водолії. Такий період буде дуже незручним для вас. Глоба радить не опускати руки, коли вам здасться, що весь світ проти вас. Водоліям варто перебороти свої страхи та лінь, і лише тоді вони помітять значне поліпшення справ на роботі й в особистому житті.





Нагадаємо, що серпень стане особливим для трьох знаків Зодіаку.

Як повідомляла Politeka, удача відвернеться від трьох знаків Зодіаку, кому загрожують неприємності в серпні.