Астролог Василина Володіна назвала знаки Зодіаку, яких чекає складний серпень

Фахівець виділила чотирьох представників Зодіакального кола, яким варто готуватися до гіршого.

Телець

Останній літній місяць для вас дуже складним. Втому і лінь будуть все сильніше долати Тельців. Володіна радить проводити більше часу на природі під уникнення проблем. Завдяки відпочинку, у вас з'являться сили і мотивація для подальшої роботи.

Діва

Народжених під цим знаком Зодіаку теж накриє хвиля негативу. Вам може здатися, що всі справи заходять у глухий кут, але все не так погано. Володіна радить очистити оточення від людей, які негативно впливають на вас. Діви не повинні опускати руки. Вивірені рішення дозволять вам вийти з літа ще дужче.

Козеріг

Ще одним знаком Зодіаку, який потрапить під негативний вплив оточуючих, став Козеріг. В цьому випадку астролог рекомендує не вестися на провокації і наполягати на своєму. Поради недоброзичливців можуть дуже погано позначитися на вашому майбутньому, тому не бійтеся приймати рішення самостійно.

Риби

Представників цього знака Зодіаку чекають труднощі з фінансами і в особистому житті. Володіна попереджає, що ймовірні проблеми з подоланням перешкод, тривоги за дітей і близьких. Астролог радить почекати до з осені новими починаннями і радикальними змінами в долі. Зараз куди корисніше спрямувати всю енергію на розв'язання поточних проблем.

Нагадаємо, що серпень стане особливим для трьох знаків Зодіаку.

Як повідомляла Politeka, удача відвернеться від трьох знаків Зодіаку, кому загрожують неприємності в серпні.