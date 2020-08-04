Гороскоп на серпень обіцяє обраним знакам Зодіаку здійснення найбільших мрій в кінці літа

Астрологи визначили в гороскопі на серпень, які знаки Зодіаку під завісу поточного літа зможуть здійснити навіть найзаповітніші і сміливі бажання. Вони радять не боятися мріяти, адже зірки будуть на вашому боці і допоможуть реалізувати задумане.

Зокрема, пощастить лише чотирьом знакам Зодіаку в серпні, але тільки їм посміхнеться Фортуна, передає slovofraza.com.

Телець

Представники цього знаку Зодіаку зможуть у серпні здійснити свої заповітні мрії в сфері матеріального. Астрологи кажуть, що вам не доведеться навіть викладатися, щоб зміцнити своє грошове становище. Ви отримаєте все, що бажаєте, якщо почнете розвиватися самостійно, і сил у вас на це вистачить.

Діви

Діви зможуть в серпні досягти тих цілей, які раніше вам здавалися лише примарними мріями. Серпень стане для вас ідеальним періодом для втілення бажаного в життя, адже ніяких проблем на вашому шляху не буде. Гороскоп закликає просто рухатися в бік бажаного, і ви обов'язково цього досягнете.

Терези

Терезам радять зосередитися на собі і власних бажаннях. Прислухайтеся тільки до внутрішнього голосу, тому що сторонні поради можуть збивати з пантелику. Інтуїція підкаже, в якому напрямку рухатися і які дії слід зробити, щоб отримати бажане.

Стрілець

Кінець літа стане для вас найвдалішим періодом для реалізації заповітних бажань. Пам'ятайте, що ви перебуваєте під впливом фортуни, так що не бійтеся підвищувати планку і замахуватися на щось більше.

Нагадаємо, що серпень стане особливим для трьох знаків Зодіаку

Як повідомляла Politeka, удача відвернеться від трьох знаків Зодіаку, кому загрожують неприємності в серпні.