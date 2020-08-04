Астролог Василина Володіна назвала знаки Зодіаку, які можуть поліпшити своє життя в серпні

За словами фахівця, доленосні події відбудуться в життя чотирьох представників Зодіакального кола.

Лев

Кінець літа обіцяє для представників цього знака Зодіаку привабливі пропозиції, але Володіна попереджає, що вони несуть для вас небезпеку. Фахівець радить уникати будь-яких фінансових операцій. Все може закінчитися для вас плачевно: приваблива угода може залишити вас без копійки. Астролог також рекомендує уникати нових знайомств в цей період.

Ваги

Народжених під цим знаком Зодіаку також очікує велика угода у серпні. Володіна радить вам зібратися з думками і ризикнути. За словами астролога, ви можете шкодувати про не угодах досить довго, тому вам варто діяти вже зараз.

Козеріг

Представників цього знака Зодіаку чекає складний час. Володіна впевнена, що настав час для змін у вашому житті, але впертість і небажання виходити з зони комфорту може Козерогам в цьому перешкодити. Астролог радить не бояться чогось нового, оскільки ви зможете вивести своє життя на зовсім новий рівень.

Риби

Схожа ситуація склалася й у Риб. Володіна радить народженим під цим знаком Зодіаку нарешті взяти контрольна над життям і не розраховувати на подарунки долі. Ваша впевненість у собі окупиться сповна: прийнявши цікаву пропозицію ви отримаєте шанс значно поліпшити своє життя.

Нагадаємо, що серпень стане особливим для трьох знаків Зодіаку.

Як повідомляла Politeka, удача відвернеться від трьох знаків Зодіаку, кому загрожують неприємності в серпні.





