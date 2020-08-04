Історичний турецький телесеріал "Чудовий вік" завоював любов мільйонів глядачів завдяки образу українки Хюрем-султан
Роксолану зіграла чарівна актриса Мер'єм Узерлі.
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До наших днів збереглося чимало робіт митців тих часів.
Ось так живописці зображували Хюррем-султан:
Згідно з історичними даними, українку звали Анастасією або Олександрою. Потрапивши в гарем, султан наділив її ім'ям Хюррем, що перекладається як "весела", "радісна".
Сучасники писали, що Роксолана, хоч і не була красунею, але мала абсолютно унікальнку чарівність та харизму, за допомогою яких була здатна підкорити серце кожного.
На картинах минулого можна побачити, що це була пухкенька жінка з гострим носом та великими очима.
Також ми повідомляли, що 36-річна Мер'єм Узерлі регулярно дивує шанувальників новими образами.
В одному зі своїх останніх постів в Insyagram актриса сфотографувалася в легкому чорному платті, що ледь прикрив її ідеальне тіло. Знаменита Роксолана з широкою посмішкою і розпатланим волоссям позувала на стільці, спершись руками об спинку і злегка зігнувшись.
Поділ сукні оголив її коліна, плечі ж прикривали лише тоненькі бретельки. Можна помітити, що Мер'єм не одягла бюстгальтер.
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