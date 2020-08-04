27-річна Маргарита Грачова, якій у 2017 році ревнивий чоловік відрубав кисті на обох руках, скоро знову виходить заміж

Про це жінка, яка виховує двох синів від попереднього шлюбу, написала на своїй сторінці в соціальній мережі Instagram, опублікувавши правдиві факти про себе, передає Politeka.net.

«Так, у вересні я виходжу заміж, і зараз йде активна підготовка, сподіваюся, вірус нам не завадить)», – сказала вона, опублікувавши знімок, на якому позує в білому платті, а в руці-протезі тримає капелюх.

Хто став обранцем жінки, історія замовчує. Не поспішає про це розповідати і сама наречена.

Історія цієї росіянки потрясла всіх майже три роки тому. Її чоловік Дмитро Грачов приревнував дружину, відвіз її в ліс і там відрубав сокирою обидві руки. Після цього він сам привіз дружину до лікарні. Медикам вдалося врятувати лише одну руку, другу їй замінив біонічний протез.

Тирана засудили до 14 років за ґратами, а Маргарита, незважаючи на страшні каліцтва, змогла почати життя наново. Правда, її шести - і семирічний сини досі думають, що мама постраждала в ДТП, але жінка розуміє, що рано чи пізно їй доведеться розповісти дітям усю правду.

У жовтні 2019 року Маргарита спільно з видавництвом «Комсомольська правда» презентувала книгу під назвою «Щаслива без рук». У ній автор розповідає про свою біографію, описує трагедію і те, як вона вчиться жити в нових умовах. Наприкінці мати двох дітей відкрила таємницю особистого життя: вона зараз зустрічається з чоловіком, який зробив їй пропозицію руки і серця.

В інтерв'ю жінка ділиться, що їй складно звикнути до відсутності рук і прийняти себе до кінця. Але вона вважає, що її краса не згасла, тому активно бере участь у фотосесіях, публікує фото і веде блоги в соцмережах.

Нагадаємо, чоловік, який відрубав руки дружині, благає про прощення.

Як повідомляла Politeka, ревнивий харків'янин розправився з дружиною.

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