В склад рецепту входять прості інгредієнти, які ви зможете придбати майже в будь-якому магазині 

Хто ж у літню пору відмовиться від стаканчика смачного морозива? Щоб зготувати найсмачніше шоколадне морозиво, потрібно всього три інгредієнти – молоко, вершкове масло і шоколад. 
 
Але для того, щоб не тільки охолонуть, але і насолодитися смаком десерту вам варто купувати ці продукти з максимальною жирністю. Шоколад в даному рецепті майже не має значення: ви можете вибрати будь-який, який вам подобається. 

Для приготування знадобиться: 
  • Молоко - 100 мл
  • масло - 80 г
  • Молочний шоколад - 90 г

Спосіб приготування: 

Насамперед вам потрібна глибока ємність, в яку потрібно помістити всі інгредієнти і відправити її в мікрохвильовку. Після підігріву, масло має розтанути, а молоко нагрітися. Не потрібно доводити суміш до кипіння! 

Далі займіться шоколадом: натріть плитку на великій тертці і залийте його розігрітій сумішшю з мікрохвильовки. Все потрібно ретельно перемішати блендером до повного розтавання шоколаду.

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Готову масу помістіть в морозилку приблизно на 40 хвилин. Після того як все почне застигати, ще раз збийте масу. Готово! 

Подавати десерт краще всього з натертим зверху шоколадом або згущеним молоком.

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