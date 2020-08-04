Хто ж у літню пору відмовиться від стаканчика смачного морозива? Щоб зготувати найсмачніше шоколадне морозиво, потрібно всього три інгредієнти – молоко, вершкове масло і шоколад.
- Молоко - 100 мл
- масло - 80 г
- Молочний шоколад - 90 г
Спосіб приготування:
Насамперед вам потрібна глибока ємність, в яку потрібно помістити всі інгредієнти і відправити її в мікрохвильовку. Після підігріву, масло має розтанути, а молоко нагрітися. Не потрібно доводити суміш до кипіння!
Далі займіться шоколадом: натріть плитку на великій тертці і залийте його розігрітій сумішшю з мікрохвильовки. Все потрібно ретельно перемішати блендером до повного розтавання шоколаду.
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Готову масу помістіть в морозилку приблизно на 40 хвилин. Після того як все почне застигати, ще раз збийте масу. Готово!
Подавати десерт краще всього з натертим зверху шоколадом або згущеним молоком.
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