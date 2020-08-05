Астролог Павло Глоба назвав знаки Зодіаку, які можуть розраховувати на прибуток у серпні

За словами фахівця, шанс розбагатіти отримувати лише чотири представника Зодіакального кола.

Близнюки

Фінансова невизначеність нарешті закінчиться у народжених під цим знаком Зодіаку. Глоба запевняє, що грошова удача чекає Близнюків лише під кінець місяця. Вас чекає вигідну пропозицію на роботі, від якого ви не повинні відмовлятися. Саме ця угода стане запорукою подальшого фінансового благополуччя.

Діва

Вам могло здатися, що останнім часом гроші не йде до вас у руки, але останній місяць літа все змінить. Астролог запевняє, що зірки готуючи вам в серпні сюрприз. Для цього Дівам не варто розслаблятися, і максимально викластися на роботі. В результаті ви не тільки позбудетеся від небажаних витрат, але і значно примножите свою бюджет. Єдиною перешкодою на шляху до збагачення буде ваша лінь, про яку в цей період Глоба радить забути.



Стрілець

Не менш вдалим місяцем в грошовому плані стане серпень і для народжених за цим знаком Зодіаку. Унікальний шанс розбагатіти Стрільці отримають ближче до кінця літа. Глоба запевняє, що завдяки вашій наполегливість і новим ідеям збільшити прибуток не складе вам праці. У той же час астролог попереджає, що Стрільцям потрібно уникати непотрібних витрат, і спробувати зберегти гроші.

Риби

Ще одним грошовим щасливчиком серпня стали Риби. У вас не буде колосальною прибутку, але все прийде з часом. Глоба радить почекати з великими покупками і задуматися про вкладення. У підсумку ви зможете забезпечити собі безбідне майбутнє.

Нагадаємо, що серпень стане особливим для трьох знаків Зодіаку.

Як повідомляла Politeka, удача відвернеться від трьох знаків Зодіаку, кому загрожують неприємності в серпні.





