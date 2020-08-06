Астролог Павло Глоба назвав знаки зодіаку, яким у серпні пощастить у коханні

Всього фахівець виділив чотирьох щасливчиків.

Овен

Представників цього знака Зодіаку чекає насичений кінець літа. Глоба обіцяє Вам незабутні романтичні зустрічі. Серпень стане ідеальним періодом для того, щоб побудувати нові відносини, але водночас Глоба попереджає, що цей місяць покласти лише їх початок - серйозні відносини Овнам варто чекати в жовтні.

Телець

Народженим під цим знаком Зодіаку Глоба пророкує не менш захоплюючий етап життя. Попри сором'язливість, Тельці вже в серпні зможуть розраховувати на романтичне знайомство і нові відносини. Всесвіт буде в цьому максимально супроводжувати - ви знайдете відсутню сміливість і рішучість. Глоба радить не боятися, а діяти.



Стрілець

Ще одним щасливчиком останнього місяця літа став Стрілець. Астролог запевняє, що Вашому житті з'явиться людина з минулого, з яким вас пов'язують теплі почуття, і все може повторитися вже зараз. За словами фахівця, не потрібно нічого вигадувати, а просто йти на поклик серця. У підсумку ваші шанси на майбутнє з цією людиною будуть мінімальними, але ви переживете досить цікаве любовна пригода і отримаєте неоціненний досвід.

Водолій

У житті народжених під цим знаком Зодіаку все кардинально зміниться в серпні. Ви не могли навіть подумати про пошук нових відносин, але цей період розставить все по місцях. Глоба запевняє, що зустріч у вас буде раптовою і незабутньою, а все може закінчиться серйозними відносинами.

Нагадаємо, що Серпень стане особливим для трьох знаків Зодіаку.

Як повідомляла Politeka, удача відвернеться від трьох знаків зодіаку, кому загрожують неприємності в серпні.