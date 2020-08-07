Астролог Павло Глоба назвав знаки зодіаку, яким пощастить у серпні

Всього фахівець виділив чотирьох представників зодіакального кола, кому варто починати радіти.

Овен

Серпень стане казковим періодом для представників цього знака Зодіаку. Астролог запевняє, що Овнам буде везти буквально у всьому. У вас з'явиться шанс домогтися небувалих успіхів на роботі, а в особистому житті вас чекає ідилія. Глоба радить не побоюватися помилок, так як будь-які ваші починання приречені на успіх.

Рак

Ще одним везунчиком серпня став Рак. Народжені під цим знаком Зодіаку за короткий час можуть кардинально змінити своє життя - Всесвіт буде всіляко вам в цьому допомагати. Глоба рекомендує максимально проявити себе в улюблених сферах життя. Крупно пощастить самотнім Ракам, яким пощастить нарешті зустріти споріднену душу.

Козоріг

Вам може здатися, що удача останнім часом покинула вас, але серпень все поставить на свої місця. Вже з перших днів останнього літнього місяця ви помітите, як ваше життя змінюється на краще. Глоба радить вибрати одну мету на цей період, і не відволікатися на інші дрібниці.



Водолій

Представникам цього знака Зодіаку Всесвіт надала особливий подарунок: всі дії Водоліїв будуть не тільки вдалими, але і продуктивними. Астролог радить зайнятися особистим життям, бо саме там у вас найбільше проблем. Протягом серпня вам буде набагато простіше знайти спільну мову з людьми і повернути пристрасть і взаєморозуміння у відносини з другою половинкою.

Нагадаємо, що Серпень стане особливим для трьох знаків Зодіаку.

Як повідомляла Politeka, удача відвернеться від трьох знаків зодіаку, кому загрожують неприємності в серпні.