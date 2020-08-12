Астрологи визначили, кому зі знаків Зодіаку пощастить з грошима в серпні і на початку вересня
Астрологи розповіли про щасливчиків, яким зірки подарують унікальний шанс солідно заробити в кінці літа. Серед щасливчиків астрологи назвали три знаки Зодіаку, що зможуть поповнити свій банківський рахунок кругленькою сумою.
Для цих везунчиків заробити гроші буде легко, адже зірки обіцяють їм багато шансів, які просто гріх упустити, пише ZPravda.
Овен
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Серпень і вересень для Овнів стане періодом плідної роботи, розслабленість, пов'язана з періодом літніх відпусток зміниться робочою ініціативою. Всі фінансові схеми будуть спрацьовувати безвідмовно. Крім того, якщо представник цього знака Зодіаку не піддасться ліні і буде викладатися по повній, то і фінансове становище стрімко почне поліпшуватися.
Терези
Хороша мотивація буде забезпечена необхідними ресурсами, що в кінцевому підсумку обернеться в значну вигоду. Також вони можуть стати щасливими власниками великої суми. Причому прибуток прибуде поступово, що дозволить їм звикнутися з багатством і не розтратити його в спонтанному пориві.
Скорпины
Скорпіонам слід очікувати в серпні і вересні кар'єрних злетів на професійній ниві. Однак якщо чергових підвищень відбутися не зможе, то ситуація буде сприяти до підвищення фінансового прибутку. Можливий виграш або несподіваний подарунок від нових союзників.
Нагадаємо, що чотири знаки Зодіаку кардинально змінять життя до кінця літа.
Як повідомляла Politeka, удача відвернеться від трьох знаків Зодіаку, кому загрожують неприємності в серпні.