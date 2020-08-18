Астролог Павло Глоба назвав знаки зодіаку, яких чекає вдалий період найближчим часом

За словами фахівця, пощастить лише трьом представникам зодіакального кола.

Овен

Найближчий тиждень стане для вас досить продуктивним. Глоба запевняє, що цей період ідеально підійде для творчих проривів і налагодження особистого життя. Овни повинні максимально проявити себе на роботі і в стосунках з другою половинкою, а самотнім представникам цього знака Зодіаку можуть очікувати довгоочікуваного знайомства. Все зміниться 21 серпня, коли удача буде вже не такою прихильно. Так що вам доведеться поспішити, щоб вичавити максимум з цих днів.

Рак

Не менш позитивною цей тиждень буде і для народжених під цим знаком Зодіаку. Найсприятливішими днями Глоба називає найближчі середу, п'ятницю та неділю. У ці дні Раки можуть розраховувати на значні надходження в сімейний бюджет. Крім того, астролог рекомендує приймати важливі рішення на роботі, бо удача в цьому плані буде на вашому боці. Але не все буде йти так гладко: на любовному фронті вас чекають проблеми. Глоба радить більше піклуватися про свою другу половинку, і тоді неприємності обійдуть вас стороною.

Стрілець



Представників цього знака чекає найуспішніший тиждень цього літа. Протягом цього періоду ви можете без побоювань братися за будь-які справи. Великий успіх чекає вас на роботі і в особистому житті.





Нагадаємо, що кінець серпня подарує трьом знакам Зодіаку можливість розбагатіти.

Як повідомляла Politeka, удача відвернеться від трьох знаків зодіаку, кому загрожують неприємності в серпні.