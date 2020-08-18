Фітнес-модель Джоан Макдональд вразила соцмережу своїм зовнішнім виглядом
Як передає Politeka, про це пише "Апостроф".
Жінці вже 74 роки, і їй вдалось неймовірно перевтілитись - вона позбулась зайвої ваги та "накачала" м'язи, і тепер має приголомшливий зовнішній вигляд.
Раніше Макдональд о важила 90 кг і мало рухалася, однак три роки тому вона почала кардинально змінюватися, і за допомогою дочки-тренера досягла своєї кращої форми. Тепер жінка показує свої досягнення на сторінці в соцмережі та має понад 860 тис. підписників в Instagram.
Початково Макдональд прагнула просто схуднути, але через 10 місяців вирішила, що скинула вже достатньо ваги, і замість цього зайнялася нарощуванням м'язів. Тепер вона регулярно виконує складні вправи. Її найголовніша порада - проявити терпіння і наполегливість у заняттях спортом.
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"Моя вам всім порада: як тільки ви почнете, просто продовжуйте займатися. Вся справа в невеликих щоденних успіхах", - ділиться жінка.
Що ж стосується її власних досягнень, за словами жінки, останньою краплею було те, що її мати захворіла і померла, і лікар збільшив їй дозу серцевих ліків.
"Тоді моя дочка в останній раз попросила мене приєднатися до її групи схуднення, і я погодилася", - розповіла жінка.
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