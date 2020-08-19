Астролог Василиса Володіна назвала знаки Зодіаку, які можуть розбагатіти у вересні
За словами фахівця, грошовий успіх забезпечений чотирьом представникам зодіакального кола.
Рак
Вересень стане для народжених під цим знаком Зодіаку справжнім Клондайком. Володіна радить Ракам крутитися як муха в окропі, оскільки лише наполегливим і активним представникам цього знака Зодіаку посміхнеться фінансова удача. Вже в перший тиждень вересня вас чекає вигідна пропозиція на роботі, прийнявши яке, ви зможете значно збільшити свій бюджет. Крім того, астролог запевняє, що ви можете розраховувати навіть на підвищення.
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Діва
Ще одними грошовими щасливчиками стали Діви. Обставини будуть складатися так, що вас чекатиме додатковий прибуток на кожному кроці. Володіна попереджає, що справи вам потрібно вести тільки з перевіреними люди. Нові проекти варто відкласти на пізніше. Вже на початку вересня вас чекає велике надходження в сімейний бюджет, але Дівам ні в якому разі не можна зупинятися на досягнутому. Володіна радить вкладеться в перспективну справу.
Скорпіон
Завдяки вмінню домовлятися, ви можете непогано заробити у вересні. Вам потрібно зробити упор на нових угодах, так як вони дадуть можливість знайти фінансову стабільність в майбутньому. Ви повинні знайти собі партнера, за допомогою якого ваші плани отримають шанс на успіх.
Водолій
Великий прибуток прибуде лише коштом ваших зусиль і талантів. Володіна радить проявити себе в чомусь новому. Ваш ризик з часом окупиться сповна - вдала угода може значно вплинути на вашу фінансову незалежність. Водоліям варто прислухатися до інтуїції, оскільки внутрішній голос підкаже, в якому напрямку рухатися.
Нагадаємо, що кінець серпня подарує трьом знакам Зодіаку можливість розбагатіти.
Як повідомляла Politeka, удача відвернеться від трьох знаків зодіаку, кому загрожують неприємності в серпні.