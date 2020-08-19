У ПЦУ відповіли віруючим на це питання

Православна церква України повідомила, чи треба побоюватися, якщо в храмі згасла свічка

Про це пише Politeka з посиланням на інформацію, розміщену на сторінці Пцу у Facebook.

У прес-службі церкви українців заспокоїли, заявивши, що ніякого зла від згаслої свічки не буде. Якщо ж таке сталося, то церковний символ можна запалити знову.

"Запаліть свічку знову. Ваша турбота і любов про людину, за яку ви моліться Господу, нікуди не зникає, коли гасне вогонь. Ніякого зла ми не робимо ні собі, ні близьким, коли в наших руках від випадкового протягу згасне Свічка", – вважають у церкві.

У ПЦУ нагадали віруючим, що полум'я свічки символізує сходження на апостолів Святого Духа у вигляді вогняних язиків.

"Подібні забобони шкодять пізнанню Господа і істинної віри. Забобони перекручують справжню віру і породжують в душі страх, який і стає причиною проблем", – резюмували в прес-службі.

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