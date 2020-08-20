Астролог Павло Глоба назвав знаки Зодіаку, для яких Вересень стане вдалим місяцем

За словами фахівця, біла смуга почнеться в житті чотирьох представників зодіакального кола.

Телець

У Вашому житті нарешті настане період, коли неприємності і проблеми залишать вас у спокої. Вересень дозволить вам перезавантажитися і налаштуватися на позитив. Глоба попереджає, що у Тельців буде всього тиждень для себе, а потім вам належить попрацювати. На роботі з'явиться нова справа, яку не можна ігнорувати. Досягнувши успіху, Тельці можуть розраховувати на світле майбутнє.

Терези

Після напруженого кінця літа, Вересень стане для вас справжньою теплою ванною. Вже з перших днів осені вас чекають значні зміни в житті. Глоба радить бути сміливіше в своїх діях і проаналізувати своє найближче оточення. Вам належить позбутися від людей, які вносять у ваше життя негатив і заважають вам рухатися далі.

Козоріг

Народженим під цим знаком Зодіаку з перших днів осені належить покинути зону комфорту і зайнятися чимось незвичайним. Глоба радить не поспішати зі зміною обстановки. Паралельно зі своєю роботою ви можете вивчати щось нове. В результаті нове захоплення дозволить Козерогам значно поліпшити життя.

Риб

А ось для представників цього знака Зодіаку настає воістину вдалий час. Нові можливості будуть підстерігати вас буквально на кожному розі. Глоба рекомендує проявити активність, оскільки пустивши життя на самоплив ви не досягнете бажаних результатів. Вам доведеться чимало попрацювати, але ваші праці окупляться сповна.





Нагадаємо, що кінець серпня подарує трьом знакам Зодіаку можливість розбагатіти.

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