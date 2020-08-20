У США дитина заговорила, коли йому виповнилося всього 10 тижнів

Про це пише Politeka, посилаючись на Metro.co.uk.

Повідомляється, що стався незвичайний випадок в Нью-Йорку. Так, бабуся малюка знімала на камеру, як мати спілкується з її онуком. Несподівано немовля цілком повторив фразу, яку до цього кілька разів вимовила його мати: "я тебе люблю".

Здивуванню дженщин не було меж, відомо, що діти вчаться говорити досить-таки повільно, лише до року вони здатні вимовляти прості слова "Мама", "тато", "дай" і тому подібні.

Відео швидко набрало популярність в мережі, на момент написання новини його подивилися понад 58 тисяч осіб.

Politeka повідомляла, що в Одесі оголосили про премії для школярів, які набрали найвищі бали на ЗНО-2020. Кожному з них буде вручено сертифікат на 5 тисяч гривень.

Відзначимо, подібна практика є і в інших містах. Найбільше, мабуть, пощастило випускникам Мукачева. За вищі бали за підсумками ЗНО-2020 абітурієнти мають шанс на отримання стипендії у розмірі від 20 до 100 тисяч гривень. Для них за рахунок освітньої програми виплачується стипендія в 20 тисяч за отримання 200 балів з одного предмета, 50 тисяч – за 400 балів з двох предметів, і 100 тисяч – за 600 балів з трьох предметів.

Після складання ЗНО на українських абітурієнтів чекає сюрприз-новий предмет. Так, у вищих навчальних закладах України збираються впровадити курс» інноваційне підприємництво та управління стартап проектами «в рамках проекту»підприємницький університет".

Вже в першому семестрі 2020-2021 навчального року викладачі університетів пройдуть попереднє навчання за тематикою курсу, навчальна програма буде інтегрована в університетах в рамках існуючих дисциплін або як предмет на вибір.

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