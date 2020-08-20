Як передає Politeka.net, героїчну історію розповів блогер Михайло Шнайдер на своїй сторінці в Facebook.
Раніше ми повідомляли, що десятирічний хлопчик врятував себе і маму з потопаючого автомобіля.
Аварія трапилася 25 липня в селі гримуча Падь Красноярського краю. Автомобіль Mazda Familia занесло на вузькій дорозі, і він вилетів у ставок.
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За кермом була 38-річна жінка, а на задньому сидінні — її син, пристебнутий ременем безпеки.
За словами матері хлопчика, коли вона зрозуміла, що двері заблоковані, вона "впала в ступор". Але зорієнтуватися зміг її син. Він відкрив задні двері і вибрався з потопаючого автомобіля, а потім допоміг вибратися мамі. Разом вони допливли до берега.
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