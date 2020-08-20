Президент Португалії допоміг врятувати потопаючих дівчат під час відпочинку на пляжі

Як передає Politeka.net, героїчну історію розповів блогер Михайло Шнайдер на своїй сторінці в Facebook.

"Друзі, це 71-річний президент Португалії Марселу Ребелу де Соуза. І буквально кілька днів тому він врятував два людські життя", - зазначив він.
 
Президент відпочивав на пляжі в Алгарве і побачив як далеко від берега сильна течія перевернула надувний каяк з двома дівчатами, які почали тонути. Не роздумуючи ні секунди, він кинувся їм на допомогу.
 

"Марселу доплив до потопаючих і разом з двома іншими чоловіками допоміг їм перевернути човен і безпечно дістатися до берега. Як потім з'ясувалося, жінок віднесло течією з сусіднього пляжу. І це вчинок справжнього чоловіка і справжньої людини. Респект вам пан президент", - підсумував блогер.

Раніше ми повідомляли, що десятирічний хлопчик врятував себе і маму з потопаючого автомобіля.

Аварія трапилася 25 липня в селі гримуча Падь Красноярського краю. Автомобіль Mazda Familia занесло на вузькій дорозі, і він вилетів у ставок.

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За кермом була 38-річна жінка, а на задньому сидінні — її син, пристебнутий ременем безпеки.

За словами матері хлопчика, коли вона зрозуміла, що двері заблоковані, вона "впала в ступор". Але зорієнтуватися зміг її син. Він відкрив задні двері і вибрався з потопаючого автомобіля, а потім допоміг вибратися мамі. Разом вони допливли до берега.

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