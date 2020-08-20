Президент Португалії допоміг врятувати потопаючих дівчат під час відпочинку на пляжі



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Як передає Politeka.net , героїчну історію розповів блогер Михайло Шнайдер на своїй сторінці в Facebook.

"Друзі, це 71-річний президент Португалії Марселу Ребелу де Соуза. І буквально кілька днів тому він врятував два людські життя", - зазначив він.

Президент відпочивав на пляжі в Алгарве і побачив як далеко від берега сильна течія перевернула надувний каяк з двома дівчатами, які почали тонути. Не роздумуючи ні секунди, він кинувся їм на допомогу.

"Марселу доплив до потопаючих і разом з двома іншими чоловіками допоміг їм перевернути човен і безпечно дістатися до берега. Як потім з'ясувалося, жінок віднесло течією з сусіднього пляжу. І це вчинок справжнього чоловіка і справжньої людини. Респект вам пан президент", - підсумував блогер.