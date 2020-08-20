Досить додати два яйця в рецепт страви і відмінний і ситна вечеря забезпечений.
Для приготування вам знадобляться:
- Кабачки – 2 штуки-400 гр.
- 2 яйця.
- Борошно-5-7 ст. л.
- Сіль перець, часник, кунжут – за смаком.
- Рослинна олія - для смаження.
- Соус за бажанням - сметана + часник + зелень.
Для початку вам потрібно натерти кабачки на крупній тертці. Туди ж додаємо два великих яйця. Отриману масу перемішуємо, солимо, перчимо і додаємо борошно з кунжутом.
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Даємо тесту 15 хвилин "відпочити", а тим часом розігріваємо сковорідку. Готову масу викладаємо на сковорідку і смажимо по 10 хвилин з кожного боку.
Раніше ми повідомляли, що переможець українського кулінарного шоу "Майстер Шеф" Євген Клопотенко поділився оригінальним рецептом смажених бананів.
Для приготування вам знадобиться:
- 2 банани,
- 2 головки червоної цибулі,
- 50-80 гр вершкового масла,
- половина ч. л. каррі,
- 1 лимон (сік).
Банани потрібно помити і нарізати кільцями, не знімаючи з них шкірку. Лук потрібно нарізати тонкими півкільцями. У сотейнику розтопіть 50-80 грам вершкового масла, після чого відправте банани і цибулю нудитися на вогні близько 10 хв.додайте в блюдо половину чайної ложки каррі і тушкуйте ще 5 хвилин. Можна посолити блюдо за смаком і сприснуть його соком лимона.
Нагадаємо, що Клопотенко поділився рецептом смачного жульєну: "відправте в духовку на...".
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