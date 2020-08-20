Кабачки - це один з найбільш популярних овочів, бо він дуже дешевий і доступний багатьом А ось страви з нього виходять досить смачними і нажористими, передає Politeka.net

Досить додати два яйця в рецепт страви і відмінний і ситна вечеря забезпечений.

Для приготування вам знадобляться:

Кабачки – 2 штуки-400 гр.

2 яйця.

Борошно-5-7 ст. л.

Сіль перець, часник, кунжут – за смаком.

Рослинна олія - для смаження.

Соус за бажанням - сметана + часник + зелень.

Для початку вам потрібно натерти кабачки на крупній тертці. Туди ж додаємо два великих яйця. Отриману масу перемішуємо, солимо, перчимо і додаємо борошно з кунжутом.

Даємо тесту 15 хвилин "відпочити", а тим часом розігріваємо сковорідку. Готову масу викладаємо на сковорідку і смажимо по 10 хвилин з кожного боку.

Раніше ми повідомляли, що переможець українського кулінарного шоу "Майстер Шеф" Євген Клопотенко поділився оригінальним рецептом смажених бананів.

Для приготування вам знадобиться:

2 банани,

2 головки червоної цибулі,

50-80 гр вершкового масла,

половина ч. л. каррі,

1 лимон (сік).

Банани потрібно помити і нарізати кільцями, не знімаючи з них шкірку. Лук потрібно нарізати тонкими півкільцями. У сотейнику розтопіть 50-80 грам вершкового масла, після чого відправте банани і цибулю нудитися на вогні близько 10 хв.додайте в блюдо половину чайної ложки каррі і тушкуйте ще 5 хвилин. Можна посолити блюдо за смаком і сприснуть його соком лимона.

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