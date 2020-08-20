Кабачки - це один з найбільш популярних овочів, бо він дуже дешевий і доступний багатьом
 
А ось страви з нього виходять досить смачними і нажористими, передає Politeka.net.

Досить додати два яйця в рецепт страви і відмінний і ситна вечеря забезпечений.

Для приготування вам знадобляться:

  • Кабачки – 2 штуки-400 гр.
  • 2 яйця.
  • Борошно-5-7 ст. л.
  • Сіль перець, часник, кунжут – за смаком.
  • Рослинна олія - для смаження.
  • Соус за бажанням - сметана + часник + зелень.

Для початку вам потрібно натерти кабачки на крупній тертці. Туди ж додаємо два великих яйця. Отриману масу перемішуємо, солимо, перчимо і додаємо борошно з кунжутом.

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Даємо тесту 15 хвилин "відпочити", а тим часом розігріваємо сковорідку. Готову масу викладаємо на сковорідку і смажимо по 10 хвилин з кожного боку.

Раніше ми повідомляли, що переможець українського кулінарного шоу "Майстер Шеф" Євген Клопотенко поділився оригінальним рецептом смажених бананів.

Для приготування вам знадобиться:

  • 2 банани,
  • 2 головки червоної цибулі,
  • 50-80 гр вершкового масла,
  • половина ч. л. каррі,
  • 1 лимон (сік).

Банани потрібно помити і нарізати кільцями, не знімаючи з них шкірку. Лук потрібно нарізати тонкими півкільцями. У сотейнику розтопіть 50-80 грам вершкового масла, після чого відправте банани і цибулю нудитися на вогні близько 10 хв.додайте в блюдо половину чайної ложки каррі і тушкуйте ще 5 хвилин. Можна посолити блюдо за смаком і сприснуть його соком лимона.

Нагадаємо, що Клопотенко поділився рецептом смачного жульєну: "відправте в духовку на...".

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