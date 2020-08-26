Астролог Василіса Володіна назвала знаки Зодіаку, для яких Вересень стане вдалим місяцем

Всього фахівець виділила чотирьох представників зодіакального кола, яких чекає сприятливий період.

Рак

Народженим під цим знаком Зодіаку почне везти вже з перших днів осені. Ви відчуєте впевненість в собі, якої вам так не вистачало до цього. За словами Володіної, Вересень стане для Раків місяцем успіхів і нових звершень, а для досягнення бажаних результатів, вам не доведеться викладатися по максимуму.

Лев

На перший погляд, нудний вересень чекає представників цього знака Зодіаку, але це зіграє вам на руку. Володіна запевняє, що проблеми і негаразди будуть обходити вас стороною, а будь-яка справа, за яку ви не візьметеся, буде приречена на успіх. В середині місяця у вас може з'явитися нове захоплення, яке в підсумку стане не тільки віддушиною, але і новим джерелом прибутку.

Скорпіон

Володіна радить ретельніше вибирати сфери діяльності, на які ви будете робити ставку. Річ у тому, що максимального успіху Скорпіони можуть домогтися у вересні лише найбільш дієві і реальні мрії. Крім того, астролог впевнена, що самотніх Скорпіонів чекає довгоочікуване щастя в особистому житті.

Риб

Після виснажливого літа життя народжених під цим знаком Зодіаку заграє новими фарбами. Володіна запевнять, що вас чекає воістину вдалий час. У вас нарешті з'явиться можливість втілити в життя все задумане. Водночас астролог попереджає, що тільки самим наполегливим представникам цього знака Зодіаку підкоряться раніше непереборні вершини.

Нагадаємо, що кінець серпня подарує трьом знакам Зодіаку можливість розбагатіти.

Як повідомляла Politeka, удача відвернеться від трьох знаків зодіаку, кому загрожують неприємності в серпні.









