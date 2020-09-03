Астролог Павло Глоба назвав знаки Зодіаку, які зіткнуться зі складнощами у вересні

Всього фахівець виділив чотирьох представників зодіакального кола.

Лев

Перші дні вересня видадуться для вас дуже важкими. За словами Глоби, негатив буде виходити від вашого оточення і вам належить визначити і відмовитися від спілкування з ними. Крім того, ви можете відчувати внутрішню виснаженість, яка призведе до депресії, але впорається з цим вам допоможуть прогулянки і активний відпочинок. Глоба обіцяє, що все піде на поправку вже після середини місяця.

Скорпіон

Народжені під цим знаком Зодіаку перші тижні вересня перенесуть не кращим чином. Скорпіони будуть виснаженими в енергетичному плані, і все дійде до того, що у вас просто-напросто будуть опускатися руки. У Вашому житті почастішають конфліктні ситуації і з'являться проблеми на роботі. Глоба запевняє, що чорна смуга закінчиться лише в другій половині першого місяця літа.

Стрілець

Ще одним представником зодіакального кола, якому доля підготувала перевірку на міцність стане Стрілець. Вже з перших днів осені вас чекають неприємні зустрічі, які доставлять Вам проблем. Глоба радить не відкриватися першому зустрічному і ділиться своїми планами з оточуючими. Тільки під кінець вересня ви відчуєте полегшення і знову зверніть удачу на свою сторону.

Козоріг

А ось Козерогів чекає непередбачуваний період в житті. За словами астролога, Вересня не той місяць, коли потрібно ризикувати і здійснювати свої плани. Прожити цей час найкраще спокійно і не намагатися стрибнути вище голови. На енергетиці Козерогів ремонт, перестановка меблів, генеральне прибирання.





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