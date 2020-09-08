Українка розповіла, як через візит до косметолога позбулася краси, здоров'я, кар'єри та майна

Зокрема українська журналістка Ірина Матвієнко розповіла, як у 2013 році записалася на процедури до косметолога Олександри Чернявської. Після третього сеансу її обличчя вкрилося гнійними висипаннями. Спеціаліст ніяк на це не реагувала і їй довелося самій "зупиняти" цю процедуру.

Про це жінка розповіла в бесіді з журналістами програми "ТСН.Тиждень" (щоб подивитися відео доскрольте до кінця сторінки).

Журналістка також додала, що тоді в салоні їй занесли підшкірного кліща, тому їй довелося довго лікуватися.

"Ця ситуація коштувала мені роботи, заробітку, кар'єри, якигось особистого життя, я реально була страшна... Мені тоді занесли підшкірного кліща в салоні", - розповіла Ірина.

Жінка додала: щоб повернути втрачену красу, вона довго лікувалася в Україні, потім за кордоном, а також залізла в борги. Саме ж лікування негативно вплинуло на її здоров'я.

"Мені коштувало це 10000 доларів. Мені нічого не можна було їсти, я схудла до 47 кг почала відмовляти печінка, нирки... Почалася жовтяниця"– зізналася Матвієнко.

За сім років життя Ірини кардинально змінилося - вона стала мамою двох синів. А коли постало питання про оформлення квартири, виявилося, що на її ім'я є арешт. Крім майна була заблокована карта соцдопомоги на дітей.

"Як виявилося, у 2014 році косметолог подала в суд на Ірину через її пост в соцмережі Facebook. Фахівець просила компенсувати їй моральну шкоду за розголос того, що вона зіпсувала журналістці шкіру. Чернявська запросила 60 тисяч гривень", - йдеться в сюжеті.

Коли Ірині прийшов лист з викликом до суду, вона якраз лікувалася за кордоном. Тому суд пройшов без неї і виніс рішення заочно – компенсувати збитки на понад 5 тисяч гривень. Так як жінка про це не знала, суд наклав арешт на її рахунки і майно.

Журналістці доведеться судитися з косметологом, щоб повернути собі свої права.



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