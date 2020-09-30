2020 рік до самого кінця буде складним і не закінчиться на позитивній хвилі

Про це розповів відомий астролог і кандидат філософських наук Костянтин Дараган, передає Politeka.net з посиланням на росЗМІ.

За його словами, зараз планета знаходиться в петлі Марса, положенні, через яке вона проходить раз на два роки.

Астролог попередив, що в цій фазі Марс буде до початку зими. Планета відома своїм впливом на імпульсивність, тому Дараган розповів, як мінімізувати наслідки:

"Найкраща порада - бути дуже акуратними і уважними, контролювати прояв своїх емоцій".

Він підкреслив, що в цьому році у Марса є відразу кілька обтяжуючих показників, а значить, людство будуть ще кілька місяців переслідувати проблеми, а завершення 2020-го буде дуже складним. Такої ж думки дотримуються багато інших астрологів.

Серед того, що може статися, Дараган називає катастрофи, аварії, масштабні пожежі, епідемії, масові заворушення, військові конфлікти. За п'ятибальною шкалою проблем обстановка в поточному році сміливо тягне на чотири з плюсом.

Астролог також додав, що до кінця року у світовій політиці будуть відбуватися події, результати яких вже ніколи не вийде повернути назад.

Раніше ми писали про те, що астрологи пророкують сильні зміни в житті деяких знаків Зодіаку, які можуть нагрянути до них восени. Йдеться про Близнюків, Рака, Діву і Водолія.

Нагадаємо, що чотири знаки зодіаку знайдуть щастя й удачу до кінця 2020 року: кому зірки обіцяють успішний період.

Як повідомляла Politeka, три знаки Зодіаку зможуть кардинально змінити життя восени.

Також Politeka писала, що п'ять знаків Зодіаку розпрощаються з проблемами восени.