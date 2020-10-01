Гороскоп на жовтень 2020 розповість про найвезучіші з знаків Зодіаку

Астрологи підказали, як найбільш результативно провести ці осінні дні і назвали тих представників зодіакального кола, яким Всесвіт дасть найбільше шансів поліпшити своє життя.

Зокрема, астрологи повідомили, кому вдасться вирватися з кола невдач і кому потрібно менше витрачати і вчитися розпоряджатися своїми грошима, пише SlovoFraza.



Овен

Головне, щоб зодіакальний представник усвідомив свою удачу якомога швидше і максимально скористався виділеним потенціалом.

Нарешті цілеспрямованості Овна вистачить для того, щоб довести розпочате до кінця і отримати винагороду. Але важливіше прокачати в собі терплячість і витримку, щоб і в наступні рази завершувати всі розпочаті процеси, а не кидати на півдорозі. Крім того, самотнім Овнам пощастить в любові.



Діва

Весь жовтень Діви витратять на просування по кар'єрних сходах і отримання нових бонусів від начальства. Астрологічний прогноз говорить, що найвірніший спосіб цього домагатися - розширення корисних зв'язків.

Діві доведеться прокачати в собі дипломатичні навички, щоб залучити впливових осіб і пробитися у вищі кола суспільства. Шукайте вигідну співпрацю і переймайте чужий досвід.

Стрілець

Стрілець завжди вважається найвезучішим зодіакальним представником Зодіаку, адже удача посміхається їм постійно. Але в жовтні їх чекає справжній пік, коли навіть нанавіженіші рішення все одно принесуть Вам прибуток, вдалі можливості і любов натовпу.

Самі цілеспрямовані і продуктивні Стрільці примудряться просунутися по всіх фронтах, є також шанс зустріти любов всього життя і створити міцні відносини.

Риби

У жовтні з'явиться сильне бажання домогтися більшого, і Риби переступлять до дій. По суті, від Риб потрібно всього лише погоджуватися на вигідні пропозиції.

Наприклад, вас можуть переманити з іншої фірми, де запропонують більш високу зарплату і цікаві завдання. Гороскоп закликає не триматися за минуле, так як жовтень дозволяє кардинально змінити життя в кращу сторону.

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