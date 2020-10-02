Астролог Влад Росс назвав знаки зодіаку, яких чекає сприятливий період у жовтні

Свій прогноз фахівець озвучив у коментарі для "Главреда".

Діва

Гороскоп на 2018 год Дева

Народжені під цим знаком Зодіаку стануть головними везунчиками другого осіннього місяця, оскільки Венера увійде в їх знак. Це відіб'ється на вашому фінансовому становищі і кар'єрі. Діви можуть укласти угоди, які стануть для них вкрай вигідними. Удача чекає вас і в особистому житті: самотні представники цього знака Зодіаку можуть зустріти свою другу половинку.

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Козоріг

Гороскоп на 2018 год Козерог

Велика удача не обійде стороною і Козерогів. Особливо буде фартити Козерогам, які народилися в січні - їх везіння буде глобальним. Зміни на краще відбудуться у вас практично у всіх життєвих сферах. Росс рекомендує Козерогам зайнятися самоосвітою і задуматися про отримання нових знань.

Стрілець

Гороскоп на февраль Стрелец

Все, задумане в цей період, з успіхом буде реалізовано в майбутньому. Крім того, у народжених під цим знаком Зодіаку з'явитися заповзятлива жилка. Цей період ідеально підійде для зміни обстановки: відпустка і навіть переїзд в іншу країну позитивно позначиться на вашому майбутньому.

Риби

Гороскоп на 2018 год Рыбы

Ще одним щасливчиком жовтня стали Риби. Представникам цього знака буде відчайдушно фартити. Астролог запевняє, що особлива удача чекає вас в особистому житті і на роботі. Також у вас з'явиться можливість знайти хороших друзів, увійти в нове суспільство, де вас чекатиме успіх. 

Нагадаємо, що чотири знаки зодіаку знайдуть щастя і удачу до кінця 2020 року: кому зірки обіцяють успішний період.

Як повідомляла Politeka, осінь стане найуспішнішим періодом для чотирьох знаків Зодіаку.

Також Politeka писала, що чотири знаки зодіаку здійснять мрії і плани в 2021 році.