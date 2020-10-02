Астролог Влад Росс назвав знаки зодіаку, яких чекає сприятливий період у жовтні

Свій прогноз фахівець озвучив у коментарі для "Главреда".



Діва

Народжені під цим знаком Зодіаку стануть головними везунчиками другого осіннього місяця, оскільки Венера увійде в їх знак. Це відіб'ється на вашому фінансовому становищі і кар'єрі. Діви можуть укласти угоди, які стануть для них вкрай вигідними. Удача чекає вас і в особистому житті: самотні представники цього знака Зодіаку можуть зустріти свою другу половинку.

Козоріг

Велика удача не обійде стороною і Козерогів. Особливо буде фартити Козерогам, які народилися в січні - їх везіння буде глобальним. Зміни на краще відбудуться у вас практично у всіх життєвих сферах. Росс рекомендує Козерогам зайнятися самоосвітою і задуматися про отримання нових знань.

Стрілець

Все, задумане в цей період, з успіхом буде реалізовано в майбутньому. Крім того, у народжених під цим знаком Зодіаку з'явитися заповзятлива жилка. Цей період ідеально підійде для зміни обстановки: відпустка і навіть переїзд в іншу країну позитивно позначиться на вашому майбутньому.

Риби

Ще одним щасливчиком жовтня стали Риби. Представникам цього знака буде відчайдушно фартити. Астролог запевняє, що особлива удача чекає вас в особистому житті і на роботі. Також у вас з'явиться можливість знайти хороших друзів, увійти в нове суспільство, де вас чекатиме успіх.

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