Гороскоп на жовтень віщує безліч подій для трьох із знаків Зодіаку

Астрологи стверджують, що багатьох чекає приємна зустріч або розмова, відпочинок і корисні знайомства. Деяким же доведеться попрацювати, бути уважними до своїх близьких, обережно давати обіцянки і приймати рішення, пише Slovofraza.

Астрологи розповіли, кому зірки обіцяють кардинальні і доленосні події. А кому середина осені принесе не тільки багато cонячних днів, а й можливостей.

Овен

Попереду у Овнів досить важливий період в житті, адже всі обставини будуть складати так, що бажане майбутнє буде наближатися все швидше.

Для цього варто проявити достатньо ініціативи і сили волі, але це дійсно дозволить змінити кардинально життя. Варто прислухатися до поклику серця, записувати нові ідеї і рухатися тільки вперед.

Рак

Початок місяця почнеться з вирішення проблем в сім'ї, з близькими. Всі питання потрібно закрити швидко, щоб не відлякати удачу особистого характеру.

Настає ідеальний час для нових починань, шопінгу, фінансової активності. Можливі знайомства з більш просунутими і розвиненими людьми. Варто приділити час своєму власному росту, читанню, навчанню, вивченню мов.

Терези

Планети і зірки будуть повністю на стороні Терезів. Можна мріяти, планувати майбутнє, можна досягти успіху в фінансах і любовній сфері. Досить буде просто повірити в себе і свої сили.

У жовтні потрібно бути готовими до порції крутих емоцій, вражень і подій, які дозволять переосмислити свої пріоритети і цілі. За короткий час ваги зможуть зробити такий вал роботи, що на результат не доведеться довго чекати.

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