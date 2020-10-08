Астрологи назвали знаки Зодіаку, для яких жовтень стане місяцем змін

Всього фахівці виділили чотирьох представників зодіакального кола, передає Slovofraza.

Овен

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Середина осені пройде у вас на позитивній ноті. Астрологи обіцяють Овнам плідний місяць і нові можливості, які дозволять вивести ваше життя на новий рівень. Особливу увагу вам варто приділити роботі, оскільки саме в цій сфері вас чекає справжній прорив. У підсумку ви значно поліпшите своє фінансове становище і зможете розраховувати на підвищення.

Рак

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Представникам цього знака Зодіаку доведеться трохи постраждати і вийти із зони комфорту, але прийдешні проблеми зроблять вас сильніше. Астрологи радять не приймати все близько до серця і рухатися вперед. Незабаром ви усвідомлюєте, що ці проблеми змусили вас змінюватися ще більш активно і проявляти більше ентузіазму в нових справах.

Терези

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Народженим під цим знаком Зодіаку доля піднесе досить складний вибір в жовтні. Астрологи запевняють, що до Терезів прийде розуміння того, чого вони хочуть в майбутньому. У вас додасться сміливості і це дозволить вам значно поліпшити життя. Головне вчасно помічати власні помилки, щоб пізніше не повертатися для їх виправлення. 

Козоріг
 

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Для представників цього знака Зодіаку прийшов час змін. Астрологи радять максимально викладеться в цьому місяці, бо тільки досягти бажаного зможуть лише наполегливі Козероги. Це ваш шанс кардинально змінити життя в кращу сторону.

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