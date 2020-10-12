Астрологи прогнозують, що лише обрані знаки Зодіаку мають найбільший шанс отримати додатковий прибуток у жовтні

Епіцентр осені подарує унікальні шанси зірвати грошовий куш. Астрологи назвали чотири знаки Зодіаку, яким пощастить примножити свої фінанси вже до кінця цього місяця.

Другий місяць осені подарує їм масу можливостей для фінансового збагачення, і головне-правильно ними скористатися, пише SlovoFraza.

Лев

Для Лева настає неймовірно сприятливий час. Це місяць може стати для них в буквальному сенсі золотим, адже він принесе значний прибуток. Начальство нарешті оцінить їх по достоїнству. А ось гроші прийдуть за рахунок реалізації вигідного проекту, в якому вони візьмуть участь абсолютно випадково.

Діва

Діві гороскоп на жовтень обіцяє багатство з несподіваного джерела. В середині осені головним козирем стане здатність переконувати оточуючих у своїй правоті. Вони будуть вести переговори так вміло, що діловим партнерам нічого не залишиться, як прийняти їх точку зору. Це принесе Дівам успіх в новому проекті.

Скорпіон

Жовтень почнеться для знака Зодіаку Скорпіон не найприємнішим чином. Але це не привід засмучуватися і опускати руки. Їх чекає дуже багато хорошого, включаючи і шанс пристойно збагатитися. Найбільш активні примудряться паралельно з основною роботою розвинути власний бізнес, який до кінця місяця принесе непогані доходи.

Козеріг

Для Козерога жовтень перетвориться на виграшний період, коли вийде здійснити найамбітніші плани. Астрологи закликають зайнятися реалізацією відкладених справ і проектів, тому що будь-яка ваша справа вистрілить і принесе багато грошей. B підсумку, у них вийде в цілому накопичити пристойну суму.

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