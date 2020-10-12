Удача буде прихильна не до всіх

Астролог Василиса Володіна назвала знаки Зодіаку, для яких середина жовтня складеться найкращим чином

Всього фахівець виділила чотирьох щасливчиків, яким буде благоволити удача з 12 по 18 жовтня, передає Slovofraza.

Близнюки

В цілому вас чекає позитивний час, але вже під кінець тижня може знадобитися допомога близьким. Більш пильно вам потрібно стежити і за своїм здоров'ям. Володіна радить більш ретельніше планувати справи на день і правильно розставляти пріоритети. Якщо Близнюки будуть братися за все і відразу, то хорошого результату неможливо буде домогтися навіть в одне сфері діяльності.

Лев

Досить вдалий період починається у цього представника зодіакального кола. Володіна радить більше часу приділяти сімейним справам. Цей тиждень ідеально підійде для нових покупок. Астролог радить саме зараз витратитися, оскільки всі придбання будуть вдалими.

Терези

Везіння постукає в будинок і народжених під цим знаком Зодіаку. Володіна запевняє, що прихильність долі ви відчуєте вже під кінець тижня. Астролог рекомендує провести вихідні вдома, в оточенні сім'ї, і повністю присвятити себе домашнім справам.

Риби

Прийдешній період стане ідеальним для втілень ваших заповітних бажань. Володіна рекомендує приділити пильну увагу особистому життю, оскільки у вас можуть виникнути труднощі у відносинах з близькою людиною. Рибам належить вирішити чимало фінансових питань, але завдяки вашій працьовитості всі проблеми зійдуть нанівець.





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