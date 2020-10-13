Астрологи розповіли, кому зі знаків Зодіаку пощастить у другій половині жовтня

Друга половина жовтня обіцяє чотирьом знакам Зодіаку неймовірні життєві звершення і досягнення. Астрологи нагадують, як важливо зловити свій шанс і не відпускати його, поки всі мрії і бажання не здійсняться.

Астрологи розповіли, чого побоюватися і як налаштувати себе на удачу до кінця цього місяця, пише Slovofraza.

Терези

Вони стануть більш впевнено і швидко приймати доленосні рішення, за рахунок чого справи зрушаться з мертвої точки. Зараз закладається основа для успіху в найближчому майбутньому, але співпрацювати потрібно тільки з перевіреними людьми. Можна розраховувати на підвищення.



Водолій

Всесвіт навмисно створив для них максимально сприятливі обставини. Кожен день пропонує масу можливостей домогтися успіху і отримати заслужене покликання. Причому про прибуток Водолію переживати не доводиться, адже зараз вони здатні робити гроші швидко і ефективно.



Лев

У Лева з'явиться друге дихання і шалене бажання прорватися вперед, щоб досягти найскладнішої мети. Лев стане максимально оперативним і мультизадачним. Крім того вони будуть притягувати до себе оточуючих і без праці зможуть переконати їх у власній правоті.

Телець

До кінця місяця Тельця може чекати підвищення. Головне не боятися ділитися ідеями і реалізовувати складні задумки, адже друга половина жовтня подарує їм достатньо сили і терпіння, щоб довести до розуму розпочате.

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