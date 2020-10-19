Доля буде до них прихильна

Тільки деяким із знаків Зодіаку вдасться до кінця жовтня досягти успіху у всіх планах і починаннях

У гороскопі на жовтень для деяких знаків Зодіаку уготовані переможні дні, коли удача буде переслідувати просто по п'ятах. Кінець жовтня обіцяє багато несподіваних зустрічей, раптові зміни в різних сферах життя і насичені періоди.

Середина осені для багатьох представників зодіакального сузір'я стане часом кардинальних поворотів і доленосних рішень.

Лев

У кінці жовтня їх очікують як мінімум дві доленосні зустрічі. Одна з них - з покровителем: саме від нього залежить, чи піде в гору бізнес Лева, а може бути буде просування на роботі. Необмеженого успіху в житті допоможе домогтися саме цей покровитель.

Інша зустріч обіцяє чимало позитивних емоцій і навіть несподівану любов, яка неодмінно виникне в житті Лева.

Близнюки

Астрологи радять навчитися краще розбиратися в людях, і перестати бути наївними і довірливими, якими вони часто є. Це вже скоро має дуже допомогти в особистому житті.

Астрологи вважають, що в наступні дні Близнюки будуть успішними, особливо у фінансових питаннях - гроші накриють їх з головою.

Телець

Їм в найближчі дні слід звернути особливу увагу на знаки зірок, що посилаються представникам цього зодіакального кола.

Тельці до кінця місяця зможуть нарешті зустріти свою справжню любов - причому, на довгі роки, а може бути і назавжди. Пощастить цим знакам і в фінансах. Загалом, радощів буде багато, головне - не упустити свій шанс.

Нагадаємо, що чотири знаки Зодіаку знайдуть щастя і удачу до кінця 2020 року: кому зірки обіцяють успішний період

Як повідомляла Politeka, три знаки Зодіаку раптово зубожіють у жовтні: кого чекає найгірший час у фінансовому плані

Також Politeka писала, що чотири знаки Зодіаку здійснять мрії і плани в 2021 році.