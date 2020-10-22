Астролог Павло Глоба назвав знаки зодіаку, яким пощастить розбагатіти в листопаді

За словами фахівця, поліпшити своє фінансове становище зможу практично всі представники зодіакального кола, але трьох з них чекає особливе везіння, передає

Телець

Народжені під цим знаком Зодіаку чекає приємний бонус після отримання дуже вигідної пропозиції. Завдяки вдалій угоді ваші справи підуть вгору і ви зможете зробити великі покупки, на які не наважувалися довгий час. Глоба запевняє, що представники даного знака зодіаку зуміють зажити так, як вони заслуговують і мріяли протягом довгих років.

Скорпіон

Глоба попереджає, що для досягнення бажаних результатів Скорпіонам доведеться згадати минулі захоплення, які приносили прибуток. За словами фахівець, Листопад стане ідеальним періодом, щоб повернути ті часи. У вас з'являться хороші гроші і можливість купити щось цінне і корисне. Астролог рекомендує з розумом розпорядитися отриманим прибутком, а саме грамотно вкласти фінансові кошти, щоб збільшити свій дохід.

Риби

А ось у представників цього знака Зодіаку джерелом прибутку стане не тільки робота, а й азартні ігри. Глоба запевняє, що в листопаді вам варто ризикнути і спробувати свою удачу в лотереї. Також астролог не виключає, що ви можете отримати хороший спадок. Раптовий прибуток може закрутити вам голову, але не варто робити передчасних дій - витратьте або вкладіть гроші з розумом.

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