Астролог Павло Глоба назвав знаки зодіаку, яких чекає несприятливий період найближчим часом

Всього фахівець виділив чотирьох представників зодіакального кола, для яких період з 26 жовтня по 1 листопада буде не з легких.

Овен

Найбільш важким часом для народжених під цим сузір'ям будуть перші дні тижня. Глоба радить максимально зануритися в роботу, а справи любовні відкласти на другий план. Астролог впевнений, що вам під силу домогтися бажаних результатів, але для цього потрібно сильно постаратися.



Телець

Складний час настане і в житті Тельців. Глоба попереджає, що найгірше вам буде під кінець тижнів. Тельці зіткнуться з нерозумінням з боку свого оточення, що виллється в конфлікти на роботі і вдома. Глоба радить до всіх проблем підходити вивірено і не робити поспішних рішень.



Близнюки

Початок тижня не задасться і у представників цього знака Зодіаку. Вас чекають проблеми, але все стане на свої місця вже через кілька днів. Глоба радить більше проводити час з близькими людьми. Це дозволить вам легше переносити всі труднощі, які на вас навалятися.



Діва

Ще одним невдах цього періоду стали Діви. Тільки в середині тижня ви можете зітхнути з полегшенням - вас чекають нові знайомства, творчий підйом. Павло Глоба радить народженим під цим сузір'ям більше часу проводити з другою половинкою. Перебування з близькими людьми корисно позначиться на енергетиці і настрої.

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