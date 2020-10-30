Астролог Павло Глоба назвав знаки зодіаку, яким посміхнеться удача в листопаді

Згідно з прогнозом фахівця, біла смуга почнеться в житті чотирьох представників зодіакального кола, передає Slovofaraza.

Овен

Останній осінній місяць принесе вам тільки щастя і позитивні емоції. Глоба запевняє, що зіпсувати враження від Листопада можуть лише шкідливі звички, які руйнують ваше життя. На думку астролога, у життя Овном настає ідеальний час для вирішення всіх проблем. Глоба радить не відкладати справи в довгий ящик, а діяти прямо тут і прямо зараз. Не зайвим буде і відпочинок - під кінець час присвятіть час собі і близьким.

Близнюки

Вже на початку листопада ви відчуєте прилив енергії і цей місяць цілком може стати періодом вашого творчого розквіту. Особливе везіння Глоба передрікає Близнюкам в любовних справах. Самотні представники цього знака Зодіаку можуть зустріти свою другу половинку, а вже у сімейних очікується ідилія у відносинах.

Рак

Народжених під цим знаком Зодіаку хоч і буде везти не у всьому, але позитивні зміни в житті будуть більш масштабними ніж у інших знаків Зодіаку. У листопаді раків можуть очікувати доленосні знайомства і зустрічі. Бажано частіше покладатися на свою інтуїцію і будувати плани на майбутнє.

Діва



Представники цього знака отримають ідеальну можливість налагодити своє життя. Глоба радить провести раніше відкладені покупки в другій половині місяця. Протягом майже всього листопада Дівам буде посміхатися велика любовна удача. Вони зможуть вирішити сімейні труднощі або знайти другу половинку.

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