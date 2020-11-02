Відомий астролог склав прогноз для України на останній місяць осені

Зокрема, астропрогнозист Ольга Соломка зазначила для журалістів Обозревателя, що в листопаді 2020 року в економіки України продовжиться важкий період, а далі буде ще гірше.

У зв'язку з чим градус напруги в суспільстві тим часом буде рости, а 2020 рік продовжить дивувати.

Вона також прогнозує, що в листопаді зросте рівень і градус критики серед українців, люди почнуть все активніше проявляти себе, своє невдоволення, свої побажання. Крім того, незважаючи на карантин, українці в листопаді будуть багато їздити і порушувати обмежувальні заходи.

Що ж стосується економіки, то тут теж не буде поліпшень. За прогнозами фахівця економіка в листопаді толком працювати не буде. Тому уряд намагатиметься залатати існуючі дірки, перетягуючи гроші з однієї сфери в іншу.

"Відбудуться цілі війни за ці гроші, коли одні інституції щосили переконують, що фінансування потрібне саме їм", - повідомляє Ольга Соломка.

До всього іншого, в листопаді почнеться важка робота, і ті, хто стоять біля керма всіх політичних процесів, тепер змушені будуть дуже напружуватися і працювати понаднормово. Від влади надійдуть нові привабливі пропозиції, дуже милі, досить приємні, але вони так і залишаться нездійсненними.

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