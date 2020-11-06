Астролог Павло Глоба назвав знаки Зодіаку, в житті яких відбудуться зміни в листопаді
За словами фахівця, зміни будуть як в хорошу, так і в погану сторону, передає astrohit.
Скорпіон
Народжені під цим сузір'ям переживуть незвичайний час. Глоба запевняє, що те, що відбувається можна сміливо назвати магічним. За словами фахівця, в листопаді ви повинні максимально прислухатися до внутрішнього голосу і вірити в сни і прикмети. Це дозволить вам вирішити всі труднощі на вашому шляху.
Апетитна "наречена" Харламова без ліфчика побешкетувала на задньому сидінні машини: "Їду додому і..."
Лобода розстебнула блузку і спокусила томну Собчак перед камерою: "Ксюня, люби і..."
Добронравову знайшли заміну в "Сватах", Іван Будько вже не той: "Зовсім старий, аж серце стиснулося"
Кіркорових стало більше, співак повідомив про подію, на яку чекав 9 місяців: "Ура, вітаю!"
Стрілець
Представникам цього знака Зодіаку Глоба радить зосередитися і до вирішення всіх питань підходити з холодною головою.
Вас чекають спірні і неприємні ситуації, вийти з яких без втрат буде дорого коштувати.
Козоріг
Для Козерогів Листопад стане періодом, коли потрібно буде вирішувати важливі завдання. За словами астролога, в цьому Вам допоможе інтуїція і вміння правильно розставляти пріоритети.
Водолій
Все, що буде з вами відбуватися в листопаді обов'язково вплине на ваше майбутнє. Як стверджує Глоба, Водоліям потрібно бути уважним, оскільки навіть найменша деталь може піднести вам найважливіший урок.
Риби
У представників цього знака Зодіаку все буде не так райдужно, як хотілося б, і частенько доведеться займатися вирішенням серйозних справ. За словами астролога, вам варто багато допомагати оточуючим, але в цій справі важливо не перестаратися. Основні зусилля потрібно направити на особисті справи.
Нагадаємо, що чотири знаки зодіаку знайдуть щастя і удачу до кінця 2020 року: кому зірки обіцяють успішний період.
Як повідомляла Politeka, три знаки зодіаку раптово зубожіють в жовтні: кого чекає найгірший час у фінансовому плані.
Також Politeka писала, що чотири знаки зодіаку здійснять мрії і плани в 2021 році.