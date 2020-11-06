Астролог Влад Росс назвав ім'я сьомого президента України

Як передає Politeka.net, свій прогноз він озвучив у Facebook-спільноті "Ісландія" (щоб подивитися відео, доскролльте сторінку до кінця)



За його словами, в даному питанні всі його прогнози були правдиві не 100 відсотків.



"Я ніколи не помилявся. Всіх президентів України я передбачив. Я говорив, що Зеленський стане президентом? До цього я говорив, що Тимошенко не стане президентом. І по Порошенку теж збулося (передбачення - ред.)", - зазначив астролог.

За його словами, майбутнє України залежатиме від дати проведення дострокових виборів.

"У Разумкова є хороший шанс. Його гороскоп говорить, що рано чи пізно він їм (президентом - ред.) стане. У цьому я не сумніваюся", - підкреслив астролог.

Раніше ми повідомляли, що відомий астролог Влад Росс прогнозує, що через два роки глава Російської Федерації буде при смерті.



За його словами, 2022 рік може стати для Володимира Путіна останнім.

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