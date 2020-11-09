Холодець - це одна з найулюбленіших страв для багатьох українців, а якщо приготувати її з курятини, вона буде не тільки смачною, а і дєітичною

Як передає Politeka, рецептом курячого холодцю поділились у редакції "Зі смаком".

Вам знадобляться наступні інгредієнти:

  • Куряче стегно - 1 шт.;
  • Желатин - 20 г;
  • Морква - 1 шт.;
  • Цибуля - 0,5 шт.;
  • Чорний перець (горошком) - на свій смак;
  • Лавровий лист - на свій смак;
  • Сіль - на свій смак;
  • Часник - 4-5 зуб.

Спосіб приготування

Куряче стегно залийте літром води у каструлі та доведіть до кипіння. В цей час великими кубиками наріжте цибулю і моркву, а декілька зубчиків часнику розріжте навпіл. Коли закипить м'ясо, зніміть піну і покладіть у воду овочі і спеції. Накрийте каструлю кришкою і варіть м'ясо на повільному вогні півгодини.

Тепер желатин насипте в холодну воду (потрібно десь півсклянки) і залиште його розбухати. Коли м'ясо довариться, дістаньте його і остудіть. Приберіть зі стегна кістки, а саме м'ясо розділіть на волокна.

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Готовий бульйон процідіть і перелийте назад в каструлю разом з замоченим желатином. Поставте його ще раз на вогонь і нагрівайте, помішуючи, поки желатин не розчиниться. Додайте сіль.

Роздавіть у бульйон 2 зубчики часнику. М'ясо розкладіть по тарілках і залийте бульйоном. Почекайте, поки він стане кімнатної температури, а потім поставте його в холодильник до застигання. Вже через годину-півтори холодець можна буде подавати до столу.

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