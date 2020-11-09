Холодець - це одна з найулюбленіших страв для багатьох українців, а якщо приготувати її з курятини, вона буде не тільки смачною, а і дєітичною
Як передає Politeka, рецептом курячого холодцю поділились у редакції "Зі смаком".
Вам знадобляться наступні інгредієнти:
- Куряче стегно - 1 шт.;
- Желатин - 20 г;
- Морква - 1 шт.;
- Цибуля - 0,5 шт.;
- Чорний перець (горошком) - на свій смак;
- Лавровий лист - на свій смак;
- Сіль - на свій смак;
- Часник - 4-5 зуб.
Спосіб приготування
Куряче стегно залийте літром води у каструлі та доведіть до кипіння. В цей час великими кубиками наріжте цибулю і моркву, а декілька зубчиків часнику розріжте навпіл. Коли закипить м'ясо, зніміть піну і покладіть у воду овочі і спеції. Накрийте каструлю кришкою і варіть м'ясо на повільному вогні півгодини.
Тепер желатин насипте в холодну воду (потрібно десь півсклянки) і залиште його розбухати. Коли м'ясо довариться, дістаньте його і остудіть. Приберіть зі стегна кістки, а саме м'ясо розділіть на волокна.
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Готовий бульйон процідіть і перелийте назад в каструлю разом з замоченим желатином. Поставте його ще раз на вогонь і нагрівайте, помішуючи, поки желатин не розчиниться. Додайте сіль.
Роздавіть у бульйон 2 зубчики часнику. М'ясо розкладіть по тарілках і залийте бульйоном. Почекайте, поки він стане кімнатної температури, а потім поставте його в холодильник до застигання. Вже через годину-півтори холодець можна буде подавати до столу.
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