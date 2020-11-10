Астрологи склали гороскоп на 2021, в якому попередили ряд знаків Зодіаку про фінансові втрати
Астрологи попередили кілька знаків Зодіаку про фінансові труднощі, негаразди на роботі, проблеми у відносинах з колегами і начальством.
Астрологи назвали три невдачливих знака, яким ділова сфера в новому році не принесе нічого хорошого. Ці представники зодіакального кола, які можуть стати жертвою своєї ж нерозважливості, пише From-ua.com.
Овен
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Астрологи кажуть, що фінансові складнощі будуть пов'язані з недостатнім умінням цього знака Зодіаку бути поступливим і знаходити спільну мову з людьми. Рік буде непростим для тих, хто не зможе впоратися з емоціями і імпульсивністю.
Телець
Особливо складно в плані фінансів буде в січні і влітку, через негативну енергію зірок. У цей період важливо не гребувати дрібних підробітків і не бути занадто гордим. Пора навчитися жити раціонально, інакше все може закінчитися дуже плачевно.
Лев
В кінці року можливі негаразди на фінансовому терені, але Леви входять в список найсильніших знаків Зодіаку, так що їм все по плечу. Астрологи радять їм бути обережніше у фінансових відносинах з людьми. Також вони можуть дати в борг ненадійній людині.
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