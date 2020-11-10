Астролог Павло Глоба назвав знаки Зодіаку, в житті яких настане успішний період

Всього фахівець виділив чотирьох щасливчиків, яким буде благоволити удача з 9 по 15 листопада, передає Slovofraza.



Рак

Народженим під цим сузір'ям перш за все потрібно звернути увагу на свій фінансовий стан. Глоба запевняє, що найближчий тиждень стане ідеальним часом, щоб розбагатіти. Головним помічником для Раків стане їх креативне мислення. Цей час стане ідеальним і для пошуків любові або ж для спільного проведення часу з уже наявною другою половинкою.

Лев

Представникам цього знака Зодіаку Глоба радить зайнятися облаштуванням будинку. Дуже важливо створити сприятливу атмосферу, адже в ній буде простіше знаходити спільну мову з близькими людьми, працювати, відпочивати. За словами фахівець, цей тиждень найкраще провести в компанії близьких людей і не вестися на провокації - необдумані рішення вам тільки нашкодять.

Терези

Грошова удача наздожене і народжених під цим сузір'ям. Цей тиждень стане ідеальним часом для роботи, посиленого пошуку нових джерел доходу. Глоба радить всім, хто знаходиться у відносинах задуматися про початок спільного життя, про весілля або знайомство з батьками.

Скорпіон

Ще одним щасливчиком другого тижня листопада став Скорпіон. Глоба запевняє, що ви можете розраховувати на успіх у всіх життєвих сферах. Якщо ви хочете розбагатіти, то дійте не замислюючись ні секунди. Цей період стане ідеальним часом, що втілити ваші мрії в реальність.

Нагадаємо, що чотири знаки зодіаку знайдуть щастя і удачу до кінця 2020 року: кому зірки обіцяють успішний період.

Як повідомляла Politeka, три знаки зодіаку чекає грошовий успіх в листопаді.

Також Politeka писала, що чотири знаки зодіаку здійснять мрії і плани в 2021 році.