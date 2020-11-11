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Астрологи назвали знаки Зодіаку, яким пощастить наприкінці осені

Астрологи прогнозують, що останній осінній місяць буде напруженим, складним і багатим на різні зміни в житті.

Астрологи назвали знаки зодіаку, яким зірки обіцяють неймовірну удачу і везіння в другій половині листопада, пише видання SlovoFraza.

Овен

Листопад обіцяє стати для Овнів вдалим місяцем. Дякувати за щедрі подарунки варто не тільки долю, а й власні сили і старання. Варто придивитися до проектів і пропозицій, так як є всі шанси реалізувати фінансову задумку і прорватися далеко вперед. Особливо пощастить Овнам, які зустрінуть свою другу половинку - вони зможуть створити серйозні і міцні відносини.

Лев

Левам місяць гарантує удачу і везіння. Вони зможуть стрибнути вище голови і навіть отримати підвищення на роботі. Треба використовувати цей час для зміцнення позицій в колективі. Можна обговорити з начальством підвищення зарплати або бонуси. У відносинах з близькою людиною також очікуються позитивні зміни і у них вийде знайти спільну мову, уникнути розбіжностей і конфліктів.

Стрілець

Кінець листопада принесе Стрільцям матеріальну стабільність. Позитивні зміни також очікуються у сфері професійної діяльності. Можливі вигідні проекти, нові пропозиції та можливості. Варто вибирати тільки найприбутковіше і перспективне, це при мінімальних вкладеннях дозволить отримати максимальну віддачу.

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