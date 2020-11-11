Астролог Павло Глоба назвав знаки Зодіаку, які постануть перед труднощами найближчим часом
Всього фахівець виділив чотирьох представників зодіакального кола, для яких поточний тиждень буде не з кращих, передає Slovofraza.
Телець
Народженим під цим знаком Зодіаку варто навчитися довіряти і прислухатися до своєї другої половинки. Глоба рекомендує у всіх питаннях приходити до компромісу, оскільки це тільки поліпшить ваші відносини. Схожої тактики варто дотримуватися і на роботі. Будь-які нерозуміння з колегами негативно вплинуть на ваш кар'єрний ріст і фінансові успіхи.
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Близнюки
Представникам цього знака Зодіаку Глоба радить максимально проявити себе на цьому тижні. 12 і 13 числа стануть ідеальними днями для виправлення прикрих помилок минулого. За словами астролога, в цей період не варто займатися справами любовними. Пошук другої половинки або налагодження відносин варто відкласти, а особливу увагу приділити саморозвитку.
Стрілець
Починаючи з вівторка ви можете зіткнутися з непередбаченими проблемами - всі ваші плани будуть руйнуватися на очах. Глоба запевняє, що з цього не потрібно робити трагедію. Всі невдачі в результаті закінчаться, а зайві переживання вам ні до чого.
Водолій
Досить непростий тиждень чекає і народжених за цими знаком Зодіаку. Ви можете зіткнутися з нерозумінням в особистих відносинах. Труднощі підстерігають Водоліїв і на роботі. Глоба радить проявити рішучість у всіх питаннях і звернути увагу на свій фізичний стан.
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