Астролог Павло Глоба назвав знаки Зодіаку, для яких поточний тиждень стане успішним

Всього фахівець виділив чотирьох щасливчиків в період з 16 по 22 листопада, передає Slovofraza.

Тілець

Незважаючи на досить складний початок тижня, народжені під цим сузір'ям зможуть розраховувати на удачу і прихильність зірок. Глоба обіцяє, що особливе везіння наздожене вас 18 і 19 числа. Тельці отримають можливість значно поліпшити своє життя. Спеціаліст радить позбутися від ліні, оскільки лише вона може перешкодити вам досягти бажаних результатів у всіх життєвих сферах.

Рак

Ще одним щасливчиком середини листопада став Рак. Як стверджує астролог, у вас в житті все буде складатися найкращим чином, а особливо успішними днями будуть вихідні. Водночас Глоба не радить робити дорогі покупки протягом будніх днів. Будь-які маніпуляції з грошима потрібно проводити з особливою обережністю.

Скорпіон



18, 19 і 22 Листопада для Скорпіонів стануть днями найбільшої позитивної активності зірок. Саме в ці дні вам потрібно проявляти ініціативу у всіх життєвих сферах: на роботі вас чекатиме успіх, а в справах любовних - ідилія і взаєморозуміння.

Риби

Народжені під цим знаком Зодіаку отримають унікальний шанс проявити собі в чомусь іншому. Глоба вважає, що змішана робочої обстановки позитивно позначиться на вашому стані. Хоч початок тижня для вас не заладиться, але все зміниться досить швидко. Вас чекає дуже успішний тиждень для романтики, а в робочих питаннях ви зобов'язані проявити максимальну витримку і зосередженість.

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