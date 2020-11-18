Астролог Павло Глоба назвав знаки Зодіаку, які постануть перед труднощами найближчим часом

Як стверджує фахівець, в немилість зірок потрапили чотири представники зодіакального кола, передає Slovofraza, а проблеми і труднощі будуть турбувати вас до 22 листопада.

Овен

Народжених під цим знаком Зодіаку чекає несприятливий час з середини тижня. За словами фахівець, головним ворогом стануть ваші емоції. Овнам варто взяти себе в руки і контролювати себе не дивлячись ні на що. Під кінець тижня ситуація посилиться.

Водолій

Незважаючи на успішний початок тижня, все зміниться буквально за кілька днів. Починаючи з п'ятниці вас чекають конфліктні ситуації на роботі і в спілкуванні з близькими. Глоба радить не розпалювати суперечки, а знаходити компроміс. Поспішні рішення можуть негативно вплинути на ваше майбутнє.

Близнюки

Поточний тиждень піднесе вам чимало труднощів. Проблеми чекають близнюків як в особистому житті, так і на роботі. Астролог радить проявити терпіння, оскільки зопалу ви можете зруйнувати своє майбутнє.

Діва

Народженим під цим знаком Зодіаку фахівець радить вирішувати проблеми в міру їх надходження. Лише позбувшись від них ви зможете приступати до здійснення задуманого. Представникам цього знака Зодіаку, які вже у відносинах, краще займатися частіше спільними справами з другою половинкою. Це ідеальний період для ділових зустрічей, співбесід, переговорів.

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