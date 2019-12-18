День святого Миколая – одне з найулюбленіших дитячих свят в році. Адже 19 грудня, прокинувшись зранку, можна знайти під подушкою те, чого так хотілося.

Але спочатку потрібно написати листа святому Миколаю, і поводити себе добре, щоб напевно отримати подарунок.

День святого Миколая: традиції святкування в Україні

День святого Миколая найбільше чекають саме діти. Адже це свято обіцяє для них подарунки. Зазвичай діти уявляють святого Миколая, як сивобородого чоловіка, який спускається з неба з мішком подарунків. І у нього є два помічника: ангелок й чортик. Якщо перший розповідає йому про хороших дітей, які точно заслужили подарунки, то чортеня згадує про всі хиби дитини, і тільки після цього святий Миколай вирішує, дарувати подарунок, чи ні. Саме тому, за кілька тижнів до самого свята діти намагаються поводити себе як можна краще і у всьому допомагати батькам.

До речі, цікаво, що дорослі теж чекають святого Миколая. Раніше однією з головних традицій в цей день було варіння пива і тривалі гуляння.

День святого Миколая: традиції святкування за кордоном

У першу чергу тут потрібно сказати, що діти з-за кордону отримують подарунки майже на 2 тижні раніше. Адже там День святого Миколая відзначається 6 грудня. Така традиція з’явилася в Німеччині, де батьки презентували дітям новий одяг. А потім почали робити це таємно, вночі, щоб дитина повірила в чудеса Божого угодника.

А ось, наприклад, в Сардинії вважається, що святий Миколая – це покровитель острова. І найбільше в цей день вітають не дітей, а наречених.

А от у Польщі напередодні свята малюки розвішує біля каміна білі панчохи, і сподівається, що вранці знайде там цукерки і горіхи. До речі, традиція класти подарунки в шкарпетки, найімовірніше, виникла, коли одного разу святий вирішив допомогти трьом сестрам, які злидарював, і кинув ним у димохід три мішечка з монетами. Вони впали саме в випрані шкарпетки, які дівчата розвісили на каміні.