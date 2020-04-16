Politeka розкаже про найцікавіші історичні події, дні народжень знаменитостей та про те, яке сьогодні свято

Ви також дізнаєтеся про те, що відзначають 16 квітня за народним календарем та у кого сьогодні День ангела

Яке 16 квітня свято у світі

У світі 16 квітня відзначають чудове свято – Всесвітній день голосу. Мета свята – навчити людей піклуватися про свій голос, вміло його використовувати та робити з голосу справжній інструмент, який змусить засяяти яскравими барвами ваші слова.

Національні свята:

День працівника поліції Вірменії

День першої конституції у Болівії

Жартівливі свята

День малювання крейдою на асфальті

Свято селфі з котом

Історичні події 16 квітня: що цікавого відбувалося

1632 – засновано Києво-Могилянську академію.

1710 – Запорізьким гетьманом вибраний Пилип Орлик.

1710 – у м. Бендери Пилип Орлик підписав «Договір та Встановлення прав і вольностей Війська Запорозького та всього вільного народу Малоросійського…» (Конституцію П. Орлика).

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1912 – англійка Гаррієт Куімбі стала першою жінкою, що перелетіла Ла-Манш літаком.

1932 – на Ленінградському радіозаводі налагоджено випуск апаратури для радіоцентру й виготовлено перші радянські телевізори.

1943 – швейцарський хімік Альберт Гофман відкрив психотропні властивості ЛСД.

1947 – політик і мультиміліонер Бернард Барух вперше вжив словосполучен “холодна війна” для характеристики стосунків між Сполученими Штатами та Радянським Союзом.

1964 – американська льотчиця Джеральдіна Мок приземлилася в Німеччині, ставши першою жінкою, яка здійснила політ навколо Земної кулі.

2003 – підписано Афінський трактат, за яким 10 нових країн стали членами ЄС.

16 квітня – День ангела

Імена для хлопчиків за святцями 16 квітня: Марин, Микита.

Імена для дівчаток за православним календарем 16 квітня: Марія.

16 квітня – День народження знаменитостей

1841 – українська педагог, організатор народної освіти Христина Алчевська.

1889 – американський кіноактор, режисер, сценарист Чарлі Чаплін.

1927 – Бенедикт XVI, 265-й Папа Римський.

1947 – легендарний американський баскетболіст Карім Абдул-Джаббар.

Народні прикмети на 16 квітня

У народному календарі 16 квітня -день Микити. Вважалося, що сьогодні у поганому настрої прокидається Водяний, тому йому на річку опівночі потрібно віднести частування. Через це в народі день 16 квітня інколи ще називали “Частування Водяного”.

Водяного пригощали пшоняною кашою, хлібом, вином та тютюном. Після цього рибалки могли спокійно рибалити на водоймі, а люди – купатися.

Народні прикмети на 16 квітня наступні:

Грім гримить 16 квітня – негода затримається ще на декілька днів.

Дощ на Микиту віщує пізню та холодну весну.

Багато березового соку – літо буде дощовим.

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