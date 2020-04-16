Politeka розкаже про найцікавіші історичні події, дні народжень знаменитостей та про те, яке сьогодні свято
Ви також дізнаєтеся про те, що відзначають 16 квітня за народним календарем та у кого сьогодні День ангела
Яке 16 квітня свято у світі
У світі 16 квітня відзначають чудове свято – Всесвітній день голосу. Мета свята – навчити людей піклуватися про свій голос, вміло його використовувати та робити з голосу справжній інструмент, який змусить засяяти яскравими барвами ваші слова.
Національні свята:
День працівника поліції Вірменії
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Жартівливі свята
День малювання крейдою на асфальті
Свято селфі з котом
Історичні події 16 квітня: що цікавого відбувалося
1632 – засновано Києво-Могилянську академію.
1710 – Запорізьким гетьманом вибраний Пилип Орлик.
1710 – у м. Бендери Пилип Орлик підписав «Договір та Встановлення прав і вольностей Війська Запорозького та всього вільного народу Малоросійського…» (Конституцію П. Орлика).
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1912 – англійка Гаррієт Куімбі стала першою жінкою, що перелетіла Ла-Манш літаком.
1932 – на Ленінградському радіозаводі налагоджено випуск апаратури для радіоцентру й виготовлено перші радянські телевізори.
1943 – швейцарський хімік Альберт Гофман відкрив психотропні властивості ЛСД.
1947 – політик і мультиміліонер Бернард Барух вперше вжив словосполучен “холодна війна” для характеристики стосунків між Сполученими Штатами та Радянським Союзом.
1964 – американська льотчиця Джеральдіна Мок приземлилася в Німеччині, ставши першою жінкою, яка здійснила політ навколо Земної кулі.
2003 – підписано Афінський трактат, за яким 10 нових країн стали членами ЄС.
16 квітня – День ангела
Імена для хлопчиків за святцями 16 квітня: Марин, Микита.
Імена для дівчаток за православним календарем 16 квітня: Марія.
16 квітня – День народження знаменитостей
1841 – українська педагог, організатор народної освіти Христина Алчевська.
1889 – американський кіноактор, режисер, сценарист Чарлі Чаплін.
1927 – Бенедикт XVI, 265-й Папа Римський.
1947 – легендарний американський баскетболіст Карім Абдул-Джаббар.
Народні прикмети на 16 квітня
У народному календарі 16 квітня -день Микити. Вважалося, що сьогодні у поганому настрої прокидається Водяний, тому йому на річку опівночі потрібно віднести частування. Через це в народі день 16 квітня інколи ще називали “Частування Водяного”.
Водяного пригощали пшоняною кашою, хлібом, вином та тютюном. Після цього рибалки могли спокійно рибалити на водоймі, а люди – купатися.
Народні прикмети на 16 квітня наступні:
- Грім гримить 16 квітня – негода затримається ще на декілька днів.
- Дощ на Микиту віщує пізню та холодну весну.
- Багато березового соку – літо буде дощовим.
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