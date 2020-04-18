Politeka розкаже про найцікавіші історичні події, дні народжень знаменитостей та про те, яке сьогодні свято

Ви також дізнаєтеся про те, що відзначають 18 квітня за народним календарем та у кого сьогодні День ангела

Яке 18 квітня свято у світі

У світі 18 квітня відзначають Міжнародний день пам’яток та історичних місць та Всесвітній день радіоаматора.

В Україні сьогодні – День пам’яток історії та культури. Наша країна має унікальну історично-культурну спадщину, наприклад, Києво-Печерська лавра, Домініканський Собор Львова чи Старий замок Кам’янця-Подільського. Тож, українці справедливо мають пишатися своїми культурними пам’ятками та дбайливо їх оберігати.

Також 18 квітня – День Незалежності Республіки Зімбабве

Жартівливі свята

День малювання помадою на дзеркалі

Свято непередбачуваних жінок

Історичні події 18 квітня: що цікавого відбувалося

1846 – американець Роял Хаус запатентував телеграфний аппарат.

1902 – Данія стала першою країною, у якій відбитки пальців стали використовуватися для встановлення особи злочинців.

Погода в Україні готує поворот: «Іде антициклон, який змінить все»

1909 – Ватикан канонізував Жанну д’Арк.

1927 – Ленінградський комітет у справах винаходів запатентував прилад штучного дихання.

1934 – американець Кентрелл продемонстрував роботу першої пральної машинки-автомат.

1995 – Київська міська рада ухвалила рішення про повернення древнього герба міста із зображенням архангела Михаїла.

18 квітня – День ангела

Імена для дівчаток за святцями 18 квітня: Федора.

Імена для хлопчиків за православним календарем 18 квітня: Олексій, Георгій, Клавдій, Марк, Микола, Платон, Семен.

18 квітня – День народження знаменитостей

1897 – український актор, режисер Мар’ян Крушельницький.

1937 – російська акторка Світлана Немоляєва.

1947 – американський актор Джеймс Вудс.

1956 – американський актор Ерік Робертс.

Народні прикмети на 18 квітня

У народному календарі 18 квітня – день Федула-вітрогона. Цього дня потрібно було обов’язково провітрити житло, щоб у ньому після зими не залишилася нечиста сила та хвороби.

День Федула пов’язували з приходом стійкого тепла. Морози після 18 квітня були рідкістю. Цього дня оживали метелики-кропивниці та сонечка.

За погодою на Федула люди намагалися передбачити, якою буде погода у найближчі дні та місяці.

Народні прикмети на 18 квітня наступні:

Теплий день 18 квітня віщує тепле літо.

Птахи мовчать на Федула – незабаром буде негода.

Холодна ніч 18 квітня обіцяла теплу погоду найближчими днями.

Нагадаємо, Страсний тиждень 2020: що можна і не можна робити по днях.

Як повідомляла Politeka, Страсний тиждень 2020: історія, значення, традиції і заборони свята.

Також Politeka писала, Великдень 2020 в Україні: коли настане православна, католицька і єврейська.