Politeka розкаже про найцікавіші історичні події, дні народжень знаменитостей та про те, яке сьогодні свято
Ви також дізнаєтеся про те, що відзначають 18 квітня за народним календарем та у кого сьогодні День ангела
Яке 18 квітня свято у світі
У світі 18 квітня відзначають Міжнародний день пам’яток та історичних місць та Всесвітній день радіоаматора.
В Україні сьогодні – День пам’яток історії та культури. Наша країна має унікальну історично-культурну спадщину, наприклад, Києво-Печерська лавра, Домініканський Собор Львова чи Старий замок Кам’янця-Подільського. Тож, українці справедливо мають пишатися своїми культурними пам’ятками та дбайливо їх оберігати.
Також 18 квітня – День Незалежності Республіки Зімбабве
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Жартівливі свята
День малювання помадою на дзеркалі
Свято непередбачуваних жінок
Історичні події 18 квітня: що цікавого відбувалося
1846 – американець Роял Хаус запатентував телеграфний аппарат.
1902 – Данія стала першою країною, у якій відбитки пальців стали використовуватися для встановлення особи злочинців.
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1909 – Ватикан канонізував Жанну д’Арк.
1927 – Ленінградський комітет у справах винаходів запатентував прилад штучного дихання.
1934 – американець Кентрелл продемонстрував роботу першої пральної машинки-автомат.
1995 – Київська міська рада ухвалила рішення про повернення древнього герба міста із зображенням архангела Михаїла.
18 квітня – День ангела
Імена для дівчаток за святцями 18 квітня: Федора.
Імена для хлопчиків за православним календарем 18 квітня: Олексій, Георгій, Клавдій, Марк, Микола, Платон, Семен.
18 квітня – День народження знаменитостей
1897 – український актор, режисер Мар’ян Крушельницький.
1937 – російська акторка Світлана Немоляєва.
1947 – американський актор Джеймс Вудс.
1956 – американський актор Ерік Робертс.
Народні прикмети на 18 квітня
У народному календарі 18 квітня – день Федула-вітрогона. Цього дня потрібно було обов’язково провітрити житло, щоб у ньому після зими не залишилася нечиста сила та хвороби.
День Федула пов’язували з приходом стійкого тепла. Морози після 18 квітня були рідкістю. Цього дня оживали метелики-кропивниці та сонечка.
За погодою на Федула люди намагалися передбачити, якою буде погода у найближчі дні та місяці.
Народні прикмети на 18 квітня наступні:
- Теплий день 18 квітня віщує тепле літо.
- Птахи мовчать на Федула – незабаром буде негода.
- Холодна ніч 18 квітня обіцяла теплу погоду найближчими днями.
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