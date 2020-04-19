Politeka розкаже про найцікавіші історичні події, дні народжень знаменитостей та про те, яке сьогодні свято

Ви також дізнаєтеся про те, що відзначають 19 квітня за народним календарем та у кого сьогодні День ангела

Яке 19 квітня свято у світі

19 квітня православні християни святкують Великдень у 2020 році.

У світі 19 квітня відзначають чудове свято – День проліска. Цей святковий день був заснований у Англії у 1984 році. У різних країнах проліски квітнуть від січня до квітня – в залежності від кліматичної зони. В Україні проліски квітнуть до 21 березня, але це зовсім не привід відмовлятися сьогодні від святкування.

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Історичні події 19 квітня: що цікавого відбувалося

1563 – у Москві почала працювати друкарня Івана Федоровича (Федорова).

1783 – указом Катерини II Крим приєднаний до Росії (автор тексту князь Потьомкін отримав титул Таврійського).

1997 – баскетболіст Роберт Періш встановив рекорд НБА, вийшовши на гру за “Чикаго буллз” у віці 43 роки 231 день.

2000 – у Центральній Румунії відкрили найбільше в Європі родовище золота.

2007 – 27-річна мешканка алжирської провінції Бумердес народила одразу вісьмох дітей – хлопчика й сімох дівчаток.

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1967 – члени групи «Бітлз» підписали контракт, яким вони зобов’язувалися не залишати групу протягом десяти років.

1971 – СРСР запустив першу у світі космічну станцію «Салют-1».

2005 – Бенедикт XVI став 265-м Папою Римським.

19 квітня – День ангела

Імена для дівчаток за православним календарем 19 квітня не згадуються.

Імена для хлопчиків за святцями 19 квітня: Григорій, Іван, Павло, Яків.

19 квітня – День народження знаменитостей

1972 – бразильський футболіст, нападник Рівалдо.

1979 – американська кіноакторка Кейт Хадсон.

1979 – український спортсмен-стронгмен, чемпіон України з пауерліфтингу Дмитро Халаджі.

1987 – російська тенісистка, перша ракетка світу в 2005 і 2007 роках Марія Шарапова.

Народні прикмети на 19 квітня

У народному календарі 19 квітня – Євтихій Тихий і Ярема Пролітний. Погода у цей день дозволяла визначити, яким буде майбутній урожай зернових культур.

19 квітня вже починали цвісти яблуні, цвіт яких асоціювався з дівочою невинністю та красою. Дівчата на Євтихія починали готуватися до весіль.

За переказами, святий Євтихій зцілював хвороби та не цурався допомагати навіть п’яницям та безхатченкам. Тому 19 квітня люди зверталися до святого з проханням зцілити їх та рідних від різних недуг.

Народні прикмети на 19 квітня наступні:

Туман вранці 19 квітня – до кінця квітня буде суха погода.

Качки вже прилетіли – літом буде посуха.

Ворони в’ють гнізда високо – чекай повені.

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