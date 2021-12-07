Підприємець і блогер Олексій Тригубенко, який був учасником шоу" Холостячка", здався разом з ведучим проекту Григорієм Решетником, до якого звернувся з проханням.

Як пише Politeka.net, Олексій Тригубенко є успішним вітчизняним бізнесменом, який займається автомобілями. Блогер брав участь у шоу" Холостячка " з Ксенією Мішиною, але завоювати серце знаменитості йому не вдалося. Після проекту Олексій перестав знайомитися з дівчатами і вирішив розібратися в собі, звернувшись до психоаналітика. Тепер Тригубенко вирішив звернутися до ведучого "Холостячки" Григорію Решетнику, опублікувавши сторіс в Instagram.

На фото фото Григорій і Олексій сиділи разом, а поруч стояли келихи. Тригубенко і Решетник про щось захоплено розмовляли в момент, коли був зроблений знімок.

"Тут я прошу Григорія Решетника стати моїм ментором по відносинам. Як думаєте, він погодитися?",- написав тему розмови Олексій.

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