Як пише Politeka.net, Санта Дімопулос є популярною українською співачкою та переможницею "Танців з зірками". Не забуває Дімопулос і про Instagram, де ділиться з фанатами найцікавішим.

Цього разу Санта опублікувала своє фото в стильній блузі і штанях. Образ зірка доповнила ефектною сумочкою.

"ІНТЕРВ'Ю СОБЧАК & БЛІНОВСЬКА

Почну з того, що я (більше як дослідник, ніж нужденний) проходила один марафон Олени за бажанням. Чи був він мені корисний? Умовно.

Для людей, які не знайомі з першоджерелами – Зеланд, Кехо, Трейсі, Диспенза, Кондо та ін.цей марафон точно піде на користь (я 10 років тому теж не подужала Зеланда з першого разу).

Перше завдання: очистити простір (викинути від 60 речей). За це вже величезне спасибі:) адже багато людей роками збирають мотлох, не розуміючи що це тягне їх енергію.

Марафон добре опрацьований з точки зору базової психології, інформація структурована і максимально спрощена. Пройшовши його ви зрозумієте чого хочете, прибираючи нав'язане. Але для людей шукають, начитаних, знають – це початкова школа І давно пройдений етап. Все залежить від того на якому щаблі самопізнання і пізнання життя ви перебуваєте.

Але треба віддати Олені належне-людям заходить, вона заробляє величезні гроші і прекрасно себе почуває. Що б про неї зараз не писали, дурною її точно не назвеш.

Що стосується інтерв'ю :

Як кажуть - "Не чіпайте міф руками".

Я не зрозуміла навіщо вона погодилася на це (можливо самоствердитися, показати свою владу) і ще більш незрозуміло, чому вкладаючи стільки сил і грошей в особистий бренд, вона не вклала в уміння комунікувати і красиво спілкуватися. Її поведінка, відповіді, міміка, сміх, сльози видавали в ній жінку з нестабільною психікою і «синдромом самозванця».

Адже навіть на фіг послати можна спокійно і впевнено, без негативних емоцій, з гумором, красиво захищаючи свої кордони", - написала Санта.

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